Суд на Украине арестовал задержанного националистами бразильца

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Суд в Днепропетровской области арестовал на два месяца гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который был задержан в украинской столице националистами, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

На прошлой неделе члены украинской националистической партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) заявили, что задержали в Киеве гражданина Бразилии Лусварги, который ранее был осужден на Украине по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. Националисты привели его к зданию Службы безопасности Украины, чтобы передать правоохранителям. Сам Лусварги заявил, что после того, как его приговор был отменен, он жил в монастыре в Киеве и в пятницу отправился в посольство Бразилии. Он также сообщил, что не поддерживает контактов с ополченцами.

"По ходатайству прокуратуры города Киева гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формирований, взят под стражу на 60 суток без права на залог", — написала Максимец на своей странице в Facebook.

По ее словам, мера пресечения избрана Павлоградским горрайонным судом Днепропетровской области, который проводит подготовительное заседание по его делу. Максимец уточнила, что суд арестовал Лусварги до 5 июля.

Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия на Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден.