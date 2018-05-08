Суд в Херсоне оставил под арестом капитана судна "Норд"

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщила РИА Новости Татьяна Тихончик — пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ).
"Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам", — сообщила Тихончик.
По ее словам, дело капитана будет передано в суд в ближайшее время.
Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").