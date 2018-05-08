СМИ сообщили о восьми пострадавших при столкновениях в Стамбуле

АНКАРА, 8 мая — РИА Новости. Восемь активистов оппозиционной Хорошей партии (ХП) Турции получили ранения в ходе нападения со стороны членов националистической Партии национального движения (ПНД), сообщает газета Hurriyet.
Отмечается, что нападению подвергся агитационный пункт ХП в стамбульском районе Багджылар. Восемь пострадавших, в том числе четверо с ножевыми ранениями, были госпитализированы. Полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к нападению.
Акшенер, которая баллотируется в качестве кандидата в президенты Турции на выборах 24 июня, осудила нападение. "Никакие угрозы и нападения нас не запугают. Терпеливо будем идти к добру и здравому смыслу, в которых нуждается Турция", — написала Акшенер в Twitter.
Осудил нападение также кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Муаррем Индже. "Политическая конкуренция — это не война. Мы все дети этой страны", — написал он в Twitter.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в стране 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.