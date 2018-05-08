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В мире

Сторонники Пашиняна заблокировали движение у парламента Армении

Сюжет:
Ситуация в Армении (445)
10:0108.05.2018
(обновлено: 10:25 08.05.2018)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване. 8 мая 2018Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване. 8 мая 2018
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Сторонники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна частично блокировали дорогу возле здания парламента, где позже пройдет голосование по его кандидатуре на пост премьера, передает корреспондент РИА Новости.

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Пашинян оценил свои шансы стать премьером Армении
Утром несколько десятков автомобилей с флагами подъехали к Национальному собранию с улицы Маршала Баграмяна, перегородив движение для другого транспорта. Собравшиеся скандировали "Никол! Никол!", а также кричали и хлопали в ладоши.

Спустя десять минут они  уехали. Полиция не вмешивалась в происходящее. В настоящий момент движение по проспекту Маршала Баграмяна осуществляется в обычном режиме. Возле парламента остались несколько человек с флагом Армении.

Во вторник парламент вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат на этот пост — лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" и парламентской фракции "Елк" (Исход) Пашинян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули помимо "Елка" еще две политические силы — "Блок Царукяна" и "Дашнакцутюн". В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53.

Если депутаты во вторник не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. На этот раз правящая Республиканская партия Армении пообещала обеспечить необходимые голоса, гарантируя избрание премьера.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Андрей Андреев
Простой народ поддавшись лозунгу "Будем жить как в Европе" получит то чего просил. Получит ещё большую нищету, ведь Европа разная и даже в сильных странах часть народа живёт за гранью.
10:08
08.05.2018
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Владимир Ф. Быченков
"Выборы" под давлением толпы, из которой торчат госдеповские уши.
10:07
08.05.2018
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s.hichnik
В демократической Франции их давно бы разогнали газом и водометами, а в демократическом Израиле - еще и расстреляли бы резиновыми пулями. Жаль, что в Армении (Белоруссии, России и т.п.) нет демократии)))))))
10:07
08.05.2018
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