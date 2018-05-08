Сторонники Пашиняна заблокировали движение у парламента Армении

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване. 8 мая 2018

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване. 8 мая 2018

ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Сторонники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна частично блокировали дорогу возле здания парламента, где позже пройдет голосование по его кандидатуре на пост премьера, передает корреспондент РИА Новости.

Утром несколько десятков автомобилей с флагами подъехали к Национальному собранию с улицы Маршала Баграмяна, перегородив движение для другого транспорта. Собравшиеся скандировали "Никол! Никол!", а также кричали и хлопали в ладоши.

Спустя десять минут они уехали. Полиция не вмешивалась в происходящее. В настоящий момент движение по проспекту Маршала Баграмяна осуществляется в обычном режиме. Возле парламента остались несколько человек с флагом Армении.

Во вторник парламент вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат на этот пост — лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" и парламентской фракции "Елк" (Исход) Пашинян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули помимо "Елка" еще две политические силы — "Блок Царукяна" и "Дашнакцутюн". В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53.

Если депутаты во вторник не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. На этот раз правящая Республиканская партия Армении пообещала обеспечить необходимые голоса, гарантируя избрание премьера.