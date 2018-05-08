Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждения получили десять домов, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Новое, "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 16 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 13 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 100 мин и артснарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Горловке повреждены десять домов.

"На данный момент на месте обстрела работает оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 559 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.