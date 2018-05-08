Стали известны подробности покушения на главу МВД Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая — РИА Новости. Двадцатиоднолетний пакистанец Абид Хуссейн, обвиняемый в покушении на главу МВД страны Ахсана Икбала, заявил полиции, что в своих преступных действиях руководствовался "указаниями, полученными в сновидениях", передает телеканал Geo TV со ссылкой на данные правоохранителей.

В воскресенье министр внутренних дел Пакистана пережил покушение, получив несмертельное пулевое ранение во время встречи с жителями города Наровала (провинция Пенджаб). Министр находился в своем автомобиле, когда молодой человек выстрелил в него из пистолета с расстояния около 13 метров. Пуля попала в правое плечо, и Икбала экстренно доставили в больницу. Сейчас он идет на поправку, жизни чиновника ничего не угрожает.

Согласно предварительному отчету полиции по данному преступлению, с которым удалось ознакомиться Geo TV, обвиняемый утверждает, что на протяжении уже нескольких месяцев видел один и тот же сон, в котором он якобы "получал указания" устранить действующего главу МВД. Это, по словам Хуссейна, подтверждают записи в его дневнике на этот счет, самая ранняя из которых была сделана четыре месяца тому назад.

Молодой человек подтвердил, что в день покушения заблаговременно прибыл на мотоцикле к тому месту, где у министра была запланирована встреча с местным населением. Когда он вытащил оружие, чтобы произвести выстрел, один из сотрудников служб безопасности заметил это и схватил его за руку, в результате чего преступник промахнулся, и полученное министром ранение оказалось несмертельным.

Накануне полиция Пакистана арестовала второго подозреваемого по данному делу — сообщника Хуссейна по имени Азим Ашраф. Следствие полагает, что двое мужчин прибыли на место будущего преступления вместе, однако сразу же после покушения Ашрафу удалось скрыться.