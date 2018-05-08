Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Машины гуманитарного конвоя МЧС РФ заехали для разгрузки в Луганск, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Машины гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли для разгрузки в Луганск", — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС ЛНР, доставлены более 18 тысяч детских продуктовых наборов, учебная литература и медицинское оборудование. "Всего прибыло десять автомобилей с гуманитарной помощью", — добавили в МЧС.

Россия осуществляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

За этот период 75 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 марта.