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В мире

Десятки людей собрались в центре Еревана перед началом заседания парламента

Сюжет:
Ситуация в Армении (443)
09:1208.05.2018
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 1 мая 2018Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Несколько десятков сторонников лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна собрались на площади Республики в центре Еревана перед началом избрания нового премьера, которое пройдет в Национальном собрании.

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Выборы премьера Армении: правящая партия обещает поддержать Пашиняна

Накануне Пашинян призвал своих сторонников собраться 8 мая в 11.00 (10.00 мск) на площади Республики, в день выборов главы правительства. После заседания парламента, на котором Пашиняна могут избрать новым премьером, он должен отправиться на площадь к своим сторонникам.

По состоянию на 10.00 (9.00 мск), на площади уже присутствуют десятки сторонников оппозиционера. Многие из них с национальными флагами Армении. На сцене, установленной на площади, репетируют музыканты. Большинство собравшихся — молодежь.

Вокруг площади припарковано множество автомобилей, на которых также закреплены флаги Армении. Некоторые водители, проезжая мимо площади Республики, сигналят. В целом движение на прилегающих улицах осуществляется без сбоев. При этом возле площади дежурит бригада пожарных.

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Пашинян оценил свои шансы стать премьером Армении
Национальное собрание (парламент) Армении во вторник вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат на этот пост — лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" и парламентской фракции "Елк" (Исход) Пашинян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули помимо "Елка" еще две политические силы — "Блок Царукяна" и "Дашнакцутюн". В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53.

Если депутаты во вторник не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. На этот раз правящая Республиканская партия Армении пообещала обеспечить необходимые голоса, гарантируя избрание премьера.

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Родион Катаев
Сегодня РФ окончательно потеряет одного из последних друзей в мире и обретет очередного лютого врага как случалось всегда после цветных революций. Россия вошла в штопор и проигрывает одну геополитическую партию за другой. Вступили в период самой слабой России за всю ее историю какие бы дифирамбы не возносили аллилуйщики нынешнему либеральному руководству.
09:20
08.05.2018
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