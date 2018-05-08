Десятки людей собрались в центре Еревана перед началом заседания парламента

Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 1 мая 2018

Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 1 мая 2018

ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Несколько десятков сторонников лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна собрались на площади Республики в центре Еревана перед началом избрания нового премьера, которое пройдет в Национальном собрании.

Накануне Пашинян призвал своих сторонников собраться 8 мая в 11.00 (10.00 мск) на площади Республики, в день выборов главы правительства. После заседания парламента, на котором Пашиняна могут избрать новым премьером, он должен отправиться на площадь к своим сторонникам.

По состоянию на 10.00 (9.00 мск), на площади уже присутствуют десятки сторонников оппозиционера. Многие из них с национальными флагами Армении. На сцене, установленной на площади, репетируют музыканты. Большинство собравшихся — молодежь.

Вокруг площади припарковано множество автомобилей, на которых также закреплены флаги Армении. Некоторые водители, проезжая мимо площади Республики, сигналят. В целом движение на прилегающих улицах осуществляется без сбоев. При этом возле площади дежурит бригада пожарных.

Национальное собрание (парламент) Армении во вторник вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат на этот пост — лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" и парламентской фракции "Елк" (Исход) Пашинян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули помимо "Елка" еще две политические силы — "Блок Царукяна" и "Дашнакцутюн". В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53.

Если депутаты во вторник не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. На этот раз правящая Республиканская партия Армении пообещала обеспечить необходимые голоса, гарантируя избрание премьера.