На Украине подсчитали потери ВСУ за время операции в Донбассе

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Потери Вооруженных сил Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3 тысячи 332 человека, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в опубликованном во вторник интервью украинскому интернет-изданию "Обозреватель".
Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что за четыре года конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, из которых 2383 человека — украинские военные. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, к началу 2018 года более 350 тысяч человек приняли участие в силовой операции на юго-востоке Украины и получили статус участника боевых действий.