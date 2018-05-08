На Украине подсчитали потери ВСУ за время операции в Донбассе

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Потери Вооруженных сил Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3 тысячи 332 человека, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в опубликованном во вторник интервью украинскому интернет-изданию "Обозреватель".

"С начала агрессии ВСУ потеряли 3 332 человека, из них боевые потери — это 2394 лица, и 938 — небоевые потери. Хочу отметить, что причины небоевых потерь различны. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности… суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков", — рассказал министр.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что за четыре года конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, из которых 2383 человека — украинские военные. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, к началу 2018 года более 350 тысяч человек приняли участие в силовой операции на юго-востоке Украины и получили статус участника боевых действий.