Глава Кубы встретился с генсеком ООН

МЕХИКО, 8 мая — РИА Новости. Новый глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в понедельник встретился в Гаване с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает портал Juventud Rebelde , в ходе беседы стороны обсудили темы мира и международной безопасности, устойчивого развития и климатических изменений на период до 2030 года.

Диас-Канель заверил генсека ООН, что Куба привержена принципам устава организации и прокламации о зоне мира в Латинской Америке и Карибском бассейне. Также он рассказал о ходе обновления экономической и социальной модели на острове.

В апреле Диас-Канель был утвержден в должности главы Госсовета Кубы, сменив Рауля Кастро на высшем государственном посту. Рауль Кастро остается первым секретарем ЦК кубинской компартии, которая, согласно конституции страны, является руководящей и направляющей политической силой. По словам Кастро, он намерен оставить пост первого секретаря на предстоящем в 2021 году съезде.