МЧС России отправило в Донбасс 76-ю гуманитарную колонну

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. МЧС России направило в Донбасс 76-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и направилась в сторону российско-украинской границы", — сказал собеседник агентства.

Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники литература и медикаменты.

В пути колонна разделится на две: первая направится к государственной границе на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный досмотр. Затем машины продолжат движение в Донецк и Луганск.

Россия осуществляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

За этот период 75 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 марта.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.