В США запланировали выделение средств на поставку летального оружия Украине

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. В конгрессе США планируют выделить Украине 50 миллионов долларов на летальные вооружения. Об этом свидетельствует проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год, опубликованный на сайте профильного комитета Палаты представителей.

Всего на оказание помощи Киеву в сфере обеспечения безопасности и разведки документ предполагает направить 250 миллионов долларов.

Это первый вариант проекта бюджета, который затем должен пройти через комитет по делам вооруженных сил, потом получить поддержку всей нижней палаты, затем аналогично быть поддержанным профильным комитетом сената и всем сенатом. При этом верхняя палата может также инициировать собственный проект оборонного бюджета.

Президент США Дональд Трамп в марте подписал бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Киева. В частности, общий объем помощи предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов — на военно-техническую помощь.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.