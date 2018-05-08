Постпред Крыма призвал к жестким мерам для освобождения моряков "Норда"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Необходимы жесткие меры для освобождения моряков незаконно захваченного Украиной крымского судна "Норд"; так как официальными протестами и требованиями об освобождении этого сделать не удается, считает вице-премьер крымского правительства— постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Двум членам экипажа удалось вернуться в Крым, остальные по-прежнему находятся на Украине. Капитану "Норда" инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
"Ситуация, на мой взгляд, вопиющая, недопустимая. Уже прошло более месяца как были похищены в водах общего пользования Азовского моря наши моряки. На сегодняшний день почти все они остаются на украинской территории", — сказал Мурадов.
По его словам, рыбаки подвергаются издевательствам.
По его словам, крымчане надеются на более активную позицию государства в решении этой проблемы. "Кое-кто говорит, что мы должны действовать правовым путем. Конечно, можно обратиться в международные суды, в Гаагский морской трибунал или в Европейский суд по правам человека. Но эти методы являются долговременными и по отношению к пиратам и бандитам не работают. В таких случаях требуется жесткий и быстрый ответ, чтобы отрезвить преступников", — считает Мурадов.
Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").
Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли назначенный судом залог.