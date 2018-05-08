Постпред Крыма призвал к жестким мерам для освобождения моряков "Норда"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Необходимы жесткие меры для освобождения моряков незаконно захваченного Украиной крымского судна "Норд"; так как официальными протестами и требованиями об освобождении этого сделать не удается, считает вице-премьер крымского правительства— постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Двум членам экипажа удалось вернуться в Крым, остальные по-прежнему находятся на Украине. Капитану "Норда" инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"Ситуация, на мой взгляд, вопиющая, недопустимая. Уже прошло более месяца как были похищены в водах общего пользования Азовского моря наши моряки. На сегодняшний день почти все они остаются на украинской территории", — сказал Мурадов.

По его словам, рыбаки подвергаются издевательствам.

"Их не выпускали на берег почти две недели, удерживая на борту крошечного судна с пятью тоннами гниющей рыбы. Более месяца их незаконно удерживают на территории Украины. У крымчан изъяли выданные им посольством России документы. Они находятся без средств существования, а дома страдают их семьи, лишившиеся кормильца. В то же время украинские власти не могут предъявить им какие-либо обвинения. Ситуация абсурдная, зашедшая в тупик", — рассказал вице-премьер.

По его словам, крымчане надеются на более активную позицию государства в решении этой проблемы. "Кое-кто говорит, что мы должны действовать правовым путем. Конечно, можно обратиться в международные суды, в Гаагский морской трибунал или в Европейский суд по правам человека. Но эти методы являются долговременными и по отношению к пиратам и бандитам не работают. В таких случаях требуется жесткий и быстрый ответ, чтобы отрезвить преступников", — считает Мурадов.

Он добавил, что крымчане рассчитывают, что сильное во всех отношениях российское государство такие меры сможет найти и применить уже в ближайшее время, добившись освобождения моряков.

Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли назначенный судом залог.