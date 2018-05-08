Адвокаты направили жалобу в ЕСПЧ на Украину из-за дел Аксенова и Поклонской

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские власти нарушили право депутата Госдумы Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова, обвиняемых Киевом в госизмене, на справедливое судебное разбирательство, в связи с чем подана жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат, представляющий их интересы, Максим Могильницкий.

"Проблема в том, что, хотя мы и являемся их официальными адвокатами, вести дело мы полноценно не можем. Генеральная прокуратура Украины на протяжении девяти месяцев нарушает все мыслимые нормы и законы. Нас не допускали к делу, несмотря на все необходимые документы, которые есть у нас на руках", — сказал Могильницкий в интервью РИА Новости.

"Фактически наших клиентов лишили одного из фундаментальных прав человека – права на защиту. Эти факты легли в основу жалобы, которая была подана нашими адвокатами в ЕСПЧ", — отметил он.

По его словам, "речь идет о нарушении Украиной статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод".