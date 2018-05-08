Мексика и США подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

МЕХИКО, 8 мая — РИА Новости. Мексика и США подписали соглашение о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии, сообщили в понедельник мексиканский МИД и министерство энергетики.

Теперь документу предстоит пройти ратификацию в законодательных органах обеих стран. "Этот инструмент даст Мексике доступ к широкому спектру технологий, которые позволят и далее давать импульс развитию наших производительных секторов и социальному развитию, продвигая, к примеру, создание надежной чистой энергии, а также применять ядерные и радиологические технологии в здравоохранении и сельском хозяйстве", – отмечается в коммюнике МИД.

Единственная мексиканская АЭС "Лагуна верде" работает с 1990 года. В рамках сотрудничества в энергетической сфере российское ОАО "Техснабэкспорт" осуществляло поставки низкообогащенного урана для этой АЭС, рассчитанные на период с 2011 по 2016 год. В июле 2015 года вступило в силу межправительственное соглашение между Россией и Мексикой о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, заключенное в декабре 2013 года.