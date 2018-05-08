Эксперт рассказал о последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Иран, скорее всего, возобновит свою ядерную программу в случае выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы усилить свои позиции, сказал РИА Новости Трита Парси, президент Национального Ирано-Американского совета — неправительственной организации в США.

"Иран возобновит свою программу. Это не значит, что он будет создавать ядерное оружие, но он не будет по-прежнему соглашаться на ограничения без чего-либо взамен. Ограничения были приняты для того, чтобы санкции были сняты. Если (президент США Дональд) Трамп восстановит санкции, никакое правительство в Иране не согласится на эти ограничения, если, конечно, европейцы решат, что не будут соблюдать (новые американские) санкции", — сказал Парси.

"Иранцы сначала усилят свои позиции. Не думаю, что возможно, чтобы они вернулись за стол переговоров сразу после того, как Трамп отказался от своих обещаний по сделке. Но я могу предположить сценарий, при котором иранцы существенно укрепят свои позиции, как это сделали северокорейцы, и лишь затем согласится на переговоры", — добавил он.

"Чему иранцы могли научиться у северокорейцев — это тому, что если вы хотите получить сделку с США, которую США будут соблюдать, вам нужно иметь очень крепкие козыри. Северокорейцы ждали до того момента, когда у них была не только бомба, но и средства доставки — баллистические ракеты, несущие ядерное оружие. После этого, как мы видели, США заняли намного более гибкую позицию", — считает эксперт.

По его словам, отношения Ирана с Россией и Китаем при развале сделки могут укрепиться. Относительно позиции других подписавших соглашение сторон — Германии, Великобритании и Франции, — Парси сказал, что этим странам вряд ли удастся переубедить президента США.

"У России и Китая будут отношения с Ираном вне зависимости от того, будет ли Иран следовать СВПД… Вопрос в том, готовы ли вступить в игру европейцы, а мы от них пока что видели, что они больше настроены умиротворять Трампа, а не искать поводы убеждать иранцев остаться в этой сделке. Мне представляется, что европейцы не смогут сказать "нет" Трампу, в результате чего сделка де-факто рухнет. Отношения между Ираном, Россией и Китаем усилятся", — заключил эксперт.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствиями с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.