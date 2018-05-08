Эксперт рассказал о последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Иран, скорее всего, возобновит свою ядерную программу в случае выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы усилить свои позиции, сказал РИА Новости Трита Парси, президент Национального Ирано-Американского совета — неправительственной организации в США.
"Иранцы сначала усилят свои позиции. Не думаю, что возможно, чтобы они вернулись за стол переговоров сразу после того, как Трамп отказался от своих обещаний по сделке. Но я могу предположить сценарий, при котором иранцы существенно укрепят свои позиции, как это сделали северокорейцы, и лишь затем согласится на переговоры", — добавил он.
По его словам, отношения Ирана с Россией и Китаем при развале сделки могут укрепиться. Относительно позиции других подписавших соглашение сторон — Германии, Великобритании и Франции, — Парси сказал, что этим странам вряд ли удастся переубедить президента США.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствиями с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.