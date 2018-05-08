РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Польский партизан Шиманьский - единственный выживший из состава отряда

01:4008.05.2018
0500
© РИА Новости / Алексей БукчинПольский партизан Тадеуш Шиманьский. Архивное фотоПольский партизан Тадеуш Шиманьский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Букчин

ВАРШАВА, 8 мая — РИА Новости. Житель Варшавы Тадеуш Шиманьский воевал в партизанах почти всю войну. Недавно ему исполнился 101 год. Несмотря на преклонный возраст отставной полковник вполне бодро выглядит, помнит подробности своей боевой молодости и рад, что нынешнее польское правительство пока не отняло у него военную пенсию за то, что "служил не тому режиму". 9 мая пан Тадеуш придет на торжественный прием в посольство России.

Концентрационный лагерь Заксенхаузен
© РИА Новости / М. Филимонов
Перейти в фотобанк
Охотники за нацистами: как советские спецслужбы ловили военных преступников
За кого воевать сомнений не было

Когда родную деревню Шиманьского заняли фашисты, он не раздумывая ушел в партизаны. Говорит, что других вариантов ему даже не приходило в голову: "Я жил в деревне недалеко от Люблина. Жили большой семьей, особо не бедствовали — имели 10 гектаров земли. Как только пришли немцы, я сразу ушел в партизаны. Других мыслей даже не было, это произошло как-то естественно, как само собой разумеющееся".

Сначала партизанский отряд был очень маленьким, но количество личного состава быстро увеличивалось. "Первоначально наша группа состояла из пяти человек — три поляка и два еврея. Потом к нам присоединились двое военнопленных, которые сбежали из концлагеря. Мы старались соблюдать строжайшую конспирацию, и теперь я сам не понимаю, как они о нас узнали. Один был офицером, его звали Казик", — рассказал собеседник агентства.

Нури Билялов приехал в Мурманск на могилу брата
© РИА Новости / Мария Орешкина
Крымчанин узнал о судьбе пропавшего в 42-м году брата спустя 76 лет
Имя второго пан Тадеуш не помнит, помнит только, что он был грузином. Оказалось, что эти сбежавшие пленные прошли около 250 километров, чтобы присоединиться к партизанскому отряду Шиманьского. К концу войны он один остался в живых из первоначального состава партизанского отряда.

Оружие добывали в бою

В первую очередь партизанам нужно было вооружиться. Для этого они устраивали засады, нападали на немцев, завладевая их оружием.

"Оружие добывали только у врага в бою. Больше оружия — больше возможностей. Разгромив несколько патрулей и отобрав их автоматы, уже можно было напасть на колонну немцев или на полицейский участок, а там еще больше оружия и боеприпасов", — пояснил Шиманьский.

Со временем численность партизанского отряда позволила сформировать боевые группы, которые проводили различные операции. "В 1942 году нас уже стало значительно больше. Чаще устраивали засады на дорогах, уничтожали и технику и фашистов, также много раз нападали на полицейские участки, разгромили полицейскую комендатуру", — рассказал партизан.

Бывший солдат дивизии СС Галичина на церемонии перезахоронения останков солдат дивизии СС Галичина во Львовской области
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Украинские националисты пообещали провести 9 мая акцию в честь ветеранов СС
Масштабное сражение

Летом 1944 года на территории Люблинского воеводства Тадеуш Шиманьский в составе своего отряда принимал участие в одном из самых крупномасштабных сражений партизан с немецкими войсками.

"Фронт уже приближался к Висле и партизаны очень докучали немцам. Мы постоянно нападали ни их гарнизоны и обозы, снабжали армию разведывательными данными. Фашисты решили очистить от нас свои тылы. Участие в карательной операции принимали три немецкие дивизии. Нам же помогали советские партизаны. Они очень хорошо воевали и благодаря им мы выстояли", — отметил собеседник агентства.

"Сражение продолжалось больше суток. Иногда враг вплотную подходил к нашим позициям, но ночью мы смогли прорвать окружение, уйти в леса. Но там мы долго не отсиживались. Когда Советская армия форсировала Вислу, партизаны помогали регулярным войскам чем могли, — от разведданных до транспорта", — продолжил он.

Из партизан в милиционеры

И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль на Крымской конференции в Ялте
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Европа под надзором истории
После прихода советских войск Тадеушу Шиманьскому пришлось послужить в милиции. Леса были наводнены пособниками фашистов, которые регулярно нападали на солдат и милиционеров.

"Хоть немцев и прогнали из Польши, но было еще очень неспокойно, и я был направлен на работу заместителем начальника милиции Быдгоща. Не все местные жители обрадовались приходу Советской армии. Постоянно возникали различные провокации, нападения, приходилось вступать в настоящие бои с бандитами", — вспоминает Шиманьский.

После службы в милиции он был направлен на учебу в военную академию и стал офицером Войска польского. Службу он закончил в чине полковника пехотных войск.

Сражение идет до сих пор

Перешагнувший столетний рубеж партизан отказывается принимать позицию нынешних польских властей, которые всячески пытаются принизить заслуги его боевых товарищей и чуть ли не причислить к изменникам. Также он возмущен планами разжаловать генералов и офицеров времен Польской народной республики и лишить их пенсий. Недавно польский парламент уже принял соответствующий закон, но президент страны Анджей Дуда наложил на него вето.

Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Политик: чем Россия угрожает Польше? Просьбой не сносить памятники?
"Сражение продолжается по сей день. Теперь в Польше к нам относятся, прямо скажем, не очень хорошо. Потому что мы были в другой организации, в другой партии, служили другой власти, уже говорят, что воевали не за тех. Теперь получается, что я был офицером во время оккупации Польши Советским союзом. Бред, конечно, но каждое правительство в Польше приносит свои порядки. Хорошо еще, что пенсию не отобрали, как хотели", — заключил собеседник агентства.

Залог долголетия

Тем не менее, Тадеуш Шиманьский не теряет бодрости духа и шутит, что его долгой жизни способствовала партизанская молодость, когда приходилось много ходить пешком. "Я очень много километров проходил пешком практически каждый день. Как говорится, здоровый образ жизни. Наверное потому я и живу уже 102-й год", — сказал он.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена