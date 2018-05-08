ВАРШАВА, 8 мая — РИА Новости. Житель Варшавы Тадеуш Шиманьский воевал в партизанах почти всю войну. Недавно ему исполнился 101 год. Несмотря на преклонный возраст отставной полковник вполне бодро выглядит, помнит подробности своей боевой молодости и рад, что нынешнее польское правительство пока не отняло у него военную пенсию за то, что "служил не тому режиму". 9 мая пан Тадеуш придет на торжественный прием в посольство России.

Когда родную деревню Шиманьского заняли фашисты, он не раздумывая ушел в партизаны. Говорит, что других вариантов ему даже не приходило в голову: "Я жил в деревне недалеко от Люблина. Жили большой семьей, особо не бедствовали — имели 10 гектаров земли. Как только пришли немцы, я сразу ушел в партизаны. Других мыслей даже не было, это произошло как-то естественно, как само собой разумеющееся".

Сначала партизанский отряд был очень маленьким, но количество личного состава быстро увеличивалось. "Первоначально наша группа состояла из пяти человек — три поляка и два еврея. Потом к нам присоединились двое военнопленных, которые сбежали из концлагеря. Мы старались соблюдать строжайшую конспирацию, и теперь я сам не понимаю, как они о нас узнали. Один был офицером, его звали Казик", — рассказал собеседник агентства.

Оружие добывали в бою

Имя второго пан Тадеуш не помнит, помнит только, что он был грузином. Оказалось, что эти сбежавшие пленные прошли около 250 километров, чтобы присоединиться к партизанскому отряду Шиманьского. К концу войны он один остался в живых из первоначального состава партизанского отряда.

В первую очередь партизанам нужно было вооружиться. Для этого они устраивали засады, нападали на немцев, завладевая их оружием.

"Оружие добывали только у врага в бою. Больше оружия — больше возможностей. Разгромив несколько патрулей и отобрав их автоматы, уже можно было напасть на колонну немцев или на полицейский участок, а там еще больше оружия и боеприпасов", — пояснил Шиманьский.

Со временем численность партизанского отряда позволила сформировать боевые группы, которые проводили различные операции. "В 1942 году нас уже стало значительно больше. Чаще устраивали засады на дорогах, уничтожали и технику и фашистов, также много раз нападали на полицейские участки, разгромили полицейскую комендатуру", — рассказал партизан.

Летом 1944 года на территории Люблинского воеводства Тадеуш Шиманьский в составе своего отряда принимал участие в одном из самых крупномасштабных сражений партизан с немецкими войсками.

"Фронт уже приближался к Висле и партизаны очень докучали немцам. Мы постоянно нападали ни их гарнизоны и обозы, снабжали армию разведывательными данными. Фашисты решили очистить от нас свои тылы. Участие в карательной операции принимали три немецкие дивизии. Нам же помогали советские партизаны. Они очень хорошо воевали и благодаря им мы выстояли", — отметил собеседник агентства.

"Сражение продолжалось больше суток. Иногда враг вплотную подходил к нашим позициям, но ночью мы смогли прорвать окружение, уйти в леса. Но там мы долго не отсиживались. Когда Советская армия форсировала Вислу, партизаны помогали регулярным войскам чем могли, — от разведданных до транспорта", — продолжил он.

Из партизан в милиционеры

После прихода советских войск Тадеушу Шиманьскому пришлось послужить в милиции. Леса были наводнены пособниками фашистов, которые регулярно нападали на солдат и милиционеров.

"Хоть немцев и прогнали из Польши, но было еще очень неспокойно, и я был направлен на работу заместителем начальника милиции Быдгоща. Не все местные жители обрадовались приходу Советской армии. Постоянно возникали различные провокации, нападения, приходилось вступать в настоящие бои с бандитами", — вспоминает Шиманьский.

После службы в милиции он был направлен на учебу в военную академию и стал офицером Войска польского. Службу он закончил в чине полковника пехотных войск.

Сражение идет до сих пор

Перешагнувший столетний рубеж партизан отказывается принимать позицию нынешних польских властей, которые всячески пытаются принизить заслуги его боевых товарищей и чуть ли не причислить к изменникам. Также он возмущен планами разжаловать генералов и офицеров времен Польской народной республики и лишить их пенсий. Недавно польский парламент уже принял соответствующий закон, но президент страны Анджей Дуда наложил на него вето.

Залог долголетия



"Сражение продолжается по сей день. Теперь в Польше к нам относятся, прямо скажем, не очень хорошо. Потому что мы были в другой организации, в другой партии, служили другой власти, уже говорят, что воевали не за тех. Теперь получается, что я был офицером во время оккупации Польши Советским союзом. Бред, конечно, но каждое правительство в Польше приносит свои порядки. Хорошо еще, что пенсию не отобрали, как хотели", — заключил собеседник агентства.

Тем не менее, Тадеуш Шиманьский не теряет бодрости духа и шутит, что его долгой жизни способствовала партизанская молодость, когда приходилось много ходить пешком. "Я очень много километров проходил пешком практически каждый день. Как говорится, здоровый образ жизни. Наверное потому я и живу уже 102-й год", — сказал он.