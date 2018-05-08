Интернет-джихад. Facebook предлагает террористам ИГ* дружить между собой

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Семен Красавин. Социальную сеть Facebook обвиняют в пособничестве терроризму. Сервис, рекомендующий пользователям возможных друзей, позволил сторонникам ИГ* со всего мира объединиться и даже организовать теракты. О проблемах борьбы с экстремизмом и терроризмом в интернете — в материале РИА Новости.

Рекомендованные друзья

Американская НКО Counter Terrorism Project, проанализировав аккаунты граждан 96 стран, пришла к выводу, что Facebook помогает боевикам ИГ* "подружиться" с сочувствующими им пользователями. Виной тому функция соцсети, разработанная для сбора персональной информации (применяемой в контекстной рекламе) и знакомства людей с общими интересами.

Авторы исследования Грегори Уотерс и Роберт Постингс рассказали в The Daily Telegraph, как Facebook настойчиво рекомендовал им десятки друзей из ИГ* в разных странах после однократного посещения страницы о восстании исламистов на Филиппинах. Приводится также такой пример. Один индонезийский последователь ИГ* попросился в друзья к жителю Нью-Йорка. Американец поначалу утверждал, что не религиозен, хотя и интересуется исламом. В течение последующих шести месяцев индонезиец забрасывал нового сетевого друга материалами, пропагандирующими джихад. За это время американец прошел путь от человека, не имеющего четкой религиозной идентификации, до приверженца радикального ислама, поддерживающего ИГ*.

© AFP 2018 Лидер "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади © AFP 2018 Лидер "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади

Исследователи считают "категорически неприемлемым", что социальная сеть, по сути, предлагает прямую помощь террористам, и указывают на то, что многие террористические атаки, особенно в Европе, готовились и координировались при помощи Facebook. Так, например, известно, что в декабре 2016 года мусульманская пара планировала теракт к католическому Рождеству. Главный организатор теракта был завербован членом ИГ* из Ирака, и именно Facebook предложил его в качестве потенциального друга вербовщику.

Гидра террористической пропаганды

В первом квартале 2018 года в Facebook было выявлено почти два миллиона постов, связанных с ИГ* и "Аль-Каидой"*. Это вдвое больше показателя предыдущего квартала. Компания рапортовала, что большинство этих постов удалены, причем они были доступны в среднем менее одной минуты. Поиском экстремистских публикаций и комментариев занимается специальный отдел из нескольких сотен человек, созданный в июне 2017 года. В компании обещают и впредь вкладывать миллионы долларов в борьбу с нежелательным контентом, однако признают, что предотвратить онлайн-экстремизм не так просто.

© REUTERS / Hannah McKay Сотрудники правоохранительных органов Великобритании на месте теракта на Лондонском мосту. 4 июня 2017 года © REUTERS / Hannah McKay Сотрудники правоохранительных органов Великобритании на месте теракта на Лондонском мосту. 4 июня 2017 года

По мнению экспертов Counter Terrorism Project, несмотря на усилия технологических гигантов для отслеживания пропаганды терроризма, делается пока недостаточно. Из тысячи профайлов, изученных в рамках исследования, лишь менее половины были заморожены Facebook. Даже после идентификации и удаления экстремистских материалов пользователю чаще всего позволяется оставаться на сайте. Зафиксированы также случаи, когда удаленные аккаунты экстремистов были восстановлены по жалобе их обладателей. Один британец, подозреваемый в связях с террористами и делившийся видео, снятыми ИГ*, восстанавливал свой аккаунт девять раз.

Исследователи считают, что руководство Facebook "то ли не хочет, то ли не может" эффективно бороться с экстремистским контентом, "предоставляя площадку обширным экстремистским сетям".

Удалить при публикации

Большая часть нежелательного контента в основных соцсетях сегодня удаляется автоматически. Существующие программные технологии позволяют распознавать и маркировать его при публикации, однако, судя по всему, пока они не работают в полную силу.

В июне 2017 года Евросоюз совместно c Facebook, Twitter и YouTube приняли "кодекс поведения", предусматривающий обязательные меры против распространения запрещенного контента в интернете. Сейчас речь идет о том, чтобы сформулировать общеевропейские законы, обеспечивающие стопроцентное удаление технологическими гигантами террористической пропаганды, материалов, связанных с правым экстремизмом, педофилией и тому подобным. Лидеры Франции, Германии и Великобритании обсуждают введение штрафов для этих компаний за запрещенный контент на сайтах. Кроме того, некоторые страны, например, Франция и Дания, направили своих послов в Кремниевую долину, чтобы более плотно взаимодействовать с разработчиками функционала соцсетей в сфере борьбы с терроризмом. Еврокомиссия готовит собственный план, намереваясь законодательно обязать YouTube, Facebook и Twitter удалять нежелательный контент в течение часа после публикации.

"Блокировать сервис по рекомендации друзей, который основан на выявлении общих интересов, общих друзей, места жительства, регистрации в группах, технически можно и точечно. Если это делать тотально, под ограничения попадут миллионы обычных пользователей, — считает Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB. — Тем не менее бороться с экстремизмом в социальных сетях необходимо. Для этого эксперты таких корпораций используют BIG DATA и технологии искусственного интеллекта, могут проанализировать известные прецеденты, группы, лидеров и множество других данных, чтобы создать определенный алгоритм, который если и не уберет риск совсем, то минимизирует его. Также потенциально существует возможность анализировать публичные сообщения в группах на hate speech либо на окраску текстов и на основании этого блокировать контент и совершенствовать алгоритмы. Безусловно, современный уровень развития технологий коммуникаций должен предполагать тщательную проверку внедряемых сервисов на потенциальную возможность их использования в недобросовестных целях. Однако нет смысла демонизировать сами технологии, платформы и социальные сети только потому, что их могут применить экстремисты".

Правозащитники предупреждают о проблематичности определения экстремистского контента и опасаются ограничения свободы слова. Например, не исключено, что автоматические программы будут удалять не только пропаганду терроризма, но и контент СМИ, использующих отрывки из видеороликов ИГ*.

© REUTERS / Pawel Kopczynski Иконки приложений Facebook, Twitter и Google отображаются на iPhone рядом с наушником © REUTERS / Pawel Kopczynski Иконки приложений Facebook, Twitter и Google отображаются на iPhone рядом с наушником

"Правительства европейских стран пытаются ввести правила, которые обязывали бы технологические корпорации в том числе не нарушать приватность пользователей. На мой взгляд, рассуждения о необходимости сохранять эту приватность — ложная проблема. Защитники прав человека и приватности спешат осудить любые меры, касающиеся распространения информации в интернете. При этом мало кого беспокоит, что его персональные данные используются для целевого маркетинга и рекламы. Разве это меньшее вмешательство в частную сферу? И разве безопасность недостаточно важна, чтобы разрешить такое вмешательство, — говорит Клонд Монике, бывший сотрудник французской внешней разведки и директор Европейского стратегического центра разведки и безопасности. — Во Франции, например, у спецслужб и полиции есть вполне законное право работать с персональными данными пользователей соцсетей. И это очень полезно. Благодаря этому терактов происходит в разы меньше, чем планируется".

*Террористическая организация, запрещенная в России.