ЕС может 8 мая рассмотреть вопрос введения санкций из-за Украины

Флаг у здания представительства Европейского Союза в Москве

Флаг у здания представительства Европейского Союза в Москве

БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Комитет постпредов стран ЕС может рассмотреть на встрече 8 мая вопрос, связанный с ограничительными мерами из-за "подрыва территориальной целостности" Украины, свидетельствует предварительная повестка совещания.

В понедельник перед намеченной на вторник встречей были опубликованы связанные с ней документы.

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки", — говорится в 46-м пункте предварительной повестки.

Комитет постпредов стран ЕС является основным подготовительным органом Совета ЕС. Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов, но окончательные решения на нем не принимаются.