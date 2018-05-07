Волкер признал неэффективность санкций против России

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Масштабные антироссийские санкции не повлияли на политику Москвы, признал спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Не думаю, что можно сдержать поведение — Россия будет делать то, что собиралась", — сказал он во время выступления в Вашингтоне.

Несмотря на отсутствие "драматического эффекта", меры экономического воздействия, по мнению дипломата, сказались на способе взаимодействия России с иностранными государствами, особенно с Евросоюзом.

Так, по его словам, Москва стремится разобщить ЕС и в то же время старается наладить деловые отношения с отдельными европейскими странами.

При этом спецпосланник отметил, что санкции все еще могут быть полезны и от них пока не стоит отказываться.

"С моей точки зрения санкции — это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что, если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут", — сказал он.

Запад ввел санкции против России после эскалации кризиса на Украине в 2014 году. Москву обвинили в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе.

Российское руководство неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с исторической родиной. Кроме того, Москва подчеркивает, что не является стороной украинского конфликта.

После введения экономических ограничений Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В то же время в странах ЕС все чаще звучат мнения о необходимости их отмены.