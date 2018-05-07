Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Санкции против России следует усиливать, заявил спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"С моей точки зрения санкции — это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что, если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут", — сказал Волкер, обсуждая четырехлетнюю годовщину введения санкций США и ЕС против России.

США и ЕС ввели против России санкции в 2014 году из-за разногласий по Украине, Россия ответила собственными контрсанкциями.