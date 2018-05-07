Американский беспилотник провел разведку над Донбассом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В небе над Донбассом заметили американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4B. Об этом сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar.

По данным сервиса, беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии еще ночью и в районе двух часов дня находился над Донбассом в районе Славянска.

Ранее стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk также был замечен в небе над Донбассом. Самолет при этом держал курс в сторону Ростовской области. На протяжении последних месяцев полеты американских самолетов-разведчиков у рубежей России значительно участились.

Departed this night from NAS Sigonella, Italy, this #USAF Northrop Grumman RQ-4B (10-2043) is making a surveillance mission over eastern #Ukraine pic.twitter.com/mItitbAhdk — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) 7 мая 2018 г.

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