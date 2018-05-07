Президент Румынии вновь потребовал отставки премьера

КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник на брифинге в Котрочень вновь потребовал отставки премьер-министра Виорики Данчилэ.
Ранее Йоханнис потребовал отставки Данчилэ в связи с утратой доверия. Оппозиционные партии парламента Румынии заявили, что готовы поддержать призыв президента и выдвинуть вотум недоверия премьеру. Данчилэ заявила, что не собирается уходить с должности. Согласно Конституции Румынии, президент не имеет права отправить премьера в отставку. Рассматривать этот вопрос должны депутаты парламента, но призыв главы страны их ни к чему не обязывает.
"В целом у нас неудовлетворительная эволюция публичных финансов. Данчилэ должна уйти в отставку, чтобы освободить место для ответственных и компетентных людей, в этом контексте очевидно, что у Драгни (председатель парламента Румынии — ред.) и его людей нет решения для правильного и эффективного управления", — заявил Йоханнис.
Отчет министерства финансов Румынии, опубликованный в апреле, показал, что первый триместр 2018 года обернулся для госбюджета дефицитом в размере 4,46 млрд румынских леев (около 1,15 млрд долларов).
Данчилэ была выдвинута на пост премьер-министра в январе 2018 года правящей коалицией в составе Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов. Она стала третьим премьером страны за семь месяцев и первой женщиной, возглавившей румынское правительство.