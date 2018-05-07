Армия Нигерии освободила тысячу заложников из плена "Боко Харам"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Армия Нигерии освободила тысячу заложников в ходе операции против радикальной исламистской группировки "Боко Харам", сообщило ведомство в понедельник в Twitter.

В ходе операции, которая проводилась 22-ой бригадой нигерийской армии совместно с Многонациональными объединёнными силами специального назначения (MNJTF), были спасены заложники из нескольких деревень в районе Бама штата Борно.

"Среди заложников в основном женщины и дети, а также молодые мужчины, которых вынудили стать боевиками "Боко Харам", — говорится в сообщении.

Все спасенные получают медицинскую помощь в военном госпитале.

Многонациональные объединённые силы специального назначения включают в себя вооруженные отряды из Нигерии, Бенина, Камеруна, Чада и Нигера. Их деятельность направлена на борьбу с группировкой "Боко Харам" и освобождение заложников.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.