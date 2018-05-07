В Северной Каролине испугались "жучка" в российском памятнике

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти города Элизабет-Сити в США отказываются устанавливать российский памятник летчикам — участникам ленд-лиза из-за опасений, что в памятнике находится "жучок" российских хакеров, заявил помощник заместителя министра обороны России генерал-майор Александр Кирилин.

Ранее сообщалось, что площадка под монумент будет готова в США к концу 2017 года.

"Новый состав горсовета заявил, что этот памятник может быть использован для хакерских атак на военно-морскую базу, находящуюся в городе. Они назвали этот монумент троянским конем. Один из членов горсовета заявил, что туда может быть вмонтировано шпионское устройство", — рассказал он в интервью, опубликованном в понедельник на сайте "МК".

По словам Кирилина, установка памятника советским, английским и американским летчикам, участвовавшим в проекте "Зебра", о котором до 2013 года никто не знал, потому что документы были засекречены, нашла поддержку американской комиссии по военнопленным.

Памятник было решено поставить в Элизабет-Сити в штате Северная Каролина, откуда за годы Великой Отечественной войны было переправлено в СССР 206 самолетов-амфибий "Каталина". По словам Кирилина, это была существенная помощь советскому ВМФ.

"Было принято решение установить памятник в честь того военного сотрудничества. У нас он уже сделан в мягком металле, только отливай и вези его в США. Однако та антироссийская кампания, которая последние месяцы раскручивается в США, не позволяет это сделать. Городской совет Элизабет-Сити сначала принял решение поставить монумент в городе, а через некоторое время были перевыборы городских чиновников", — пояснил ситуацию Кирилин.