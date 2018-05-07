Пашинян призвал сторонников собраться с утра на площади Республики

ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Лидер оппозиции Армении, кандидат в премьеры Никол Пашинян призвал в понедельник своих сторонников собраться 8 мая утром на площади Республики, в день выборов главы правительства.
Восьмого мая парламент Армении вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат — Пашинян, выдвинутый фракциями "Елк" (Исход), "Блока Царукян" и "Дашнакцутюна". Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. Для избрания Пашиняну нужны голоса как минимум шести депутатов от РПА. Правящая партия уже обещала обеспечить избрание премьера.
Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.