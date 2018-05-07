Пашинян и солист System of a Down прибыли в центр Еревана на митинг

ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян и солист популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян прибыли на митинг на площадь Республики в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее лидер армянской оппозиции Пашинян сообщил, что солит известной рок-группы System of a Down Танкян прибудет в Ереван 7 мая. Пашинян и Танкян вышли к собравшимся людям и поприветствовали их. В настоящий момент на площади находятся несколько тысяч человек.

"Весь мир смотрит на вас как позитивный пример достижения своих целей… Я мечтал об этом дне и горжусь, что стою рядом с вами ", — заявил Танкян в своем обращении к собравшимся.

Восьмого мая состоится второй тур выборов премьер-министра Армении. Единственный кандидат – глава оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Никол Пашинян. Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.