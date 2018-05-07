Пашинян и солист System of a Down прибыли в центр Еревана на митинг

ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян и солист популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян прибыли на митинг на площадь Республики в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
А вот и сам Танкян. #Armenia #ArmeniaProtest #SoaD pic.twitter.com/ZMKnVjFLWo— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 7 мая 2018 г.
Ранее лидер армянской оппозиции Пашинян сообщил, что солит известной рок-группы System of a Down Танкян прибудет в Ереван 7 мая. Пашинян и Танкян вышли к собравшимся людям и поприветствовали их. В настоящий момент на площади находятся несколько тысяч человек.
"Весь мир смотрит на вас как позитивный пример достижения своих целей… Я мечтал об этом дне и горжусь, что стою рядом с вами ", — заявил Танкян в своем обращении к собравшимся.
В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.