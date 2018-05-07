В ОБСЕ не нашли причин увеличить число наблюдателей в Закарпатье

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не видит необходимости в увеличении количества наблюдателей в Закарпатье, заявил первый заместитель главы миссии на Украине Александр Хуг.
"В целом мы видим, что ситуация в регионе спокойная… Команда наших наблюдателей находится в Ивано-Франковске, откуда они осуществляют патрулирование в Закарпатье. На этом этапе мы не видим необходимости в увеличении количества наблюдателей в ивано-франковской команде", — заявил Хуг в интервью сайту украинского телеканала "112 Украина".
Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.
В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.