Палестина призвала к бойкоту открытия посольства США в Иерусалиме

ГАЗА, 7 мая — РИА Новости. Палестинские власти призвали дипломатический корпус, международные неправительственные организации и религиозные власти бойкотировать открытие в Иерусалиме посольства США.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат предупредил, что своим участием в церемонии 14 мая их представители придадут видимость легитимности решению американской администрации и продемонстрируют пренебрежение правами палестинского народа.

"Мы призываем весь дипломатический корпус, организации гражданского общества и религиозные власти бойкотировать церемонию инаугурации посольства США в Иерусалиме, чтобы не придавать легитимность противоправному решению и продолжающейся израильской политике оккупации, колонизации и аннексии", — говорится в документе.

Орейкат добавил, что перенос посольства в город, который палестинцы хотят видеть столицей своего будущего государства, помешает справедливому и мирному разрешению палестино-израильского конфликта.

"Те, кто посетит церемонию, пошлют тем самым сигнал, что они поощряют попрание международной законности и неотъемлемых прав палестинского народа", — сказано в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Палестинцы ответили массовыми протестами, приостановкой политического диалога с Соединенными Штатами и отказом от их единоличного посредничества в урегулировании с Израилем.