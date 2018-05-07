ООН проверяет информацию об авиаударах саудовской коалиции по районам Саны

ООН, 7 мая — РИА Новости. ООН проверяет информацию об авиаударах саудовской коалиции по административным зданиям в столице Йемена, заявил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения об авиаударах по некоторым населенным районам Саны этим утром и потенциальных жертвах среди мирных жителей. Мы сейчас работаем над тем, чтобы проверить эти сообщения и собрать больше информации", — сказал он журналистам.

Ранее медицинский источник сообщил РИА Новости, что авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией в понедельник утром нанесла удары по зданию офиса руководства республики в районе аз-Збири в центре Саны, когда глава высшего политсовета проводил там встречи с представителями руководства государства. На данный момент сообщается о 15 погибших и 55 раненых.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.