В Хорватии откроют мемориал советским воинам после реконструкции

БЕЛГРАД, 7 мая – РИА Новости. Мемориальное захоронение советских воинов-освободителей в городе Илок в восточной Хорватии будет торжественно открыто 8 мая после реконструкции, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.
"Здесь покоятся 1067 солдат и офицеров Красной армии. Проведенная по инициативе посольства России реконструкция мемориала стала первой со времени получения Хорватией независимости в 1991 году, а возможно, и с более раннего периода", — заявил агентству первый секретарь посольства РФ Дмитрий Мальцев.
В торжественном открытии мемориала примут участие сотрудники посольства и "Россотрудничества", городские власти Илока и представители местных антифашистских организаций, а также проживающие в Хорватии соотечественники.