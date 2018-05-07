Пастора из США обвинили в Турции в попытке создать христианское государство

АНКАРА, 7 мая — РИА Новости. Суд в Турции над американским пастором Эндрю Брансоном заслушал на очередном заседании секретного свидетеля, который обвинил священника в попытке создать христианское государство, сообщает агентство Anadolu.
Ранее прокуратура потребовала для Брансона пожизненного заключения в связи с тем, что пастор, по ее версии, контактировал с имамом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллах Гюлена (FETO) Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность.
Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.
В апреле американские сенаторы Джеймс Лэнкфорд и Джинн Шахин призвали к введению санкций в отношении Турции, если Анкара не освободит Брансона.