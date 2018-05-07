Президент Италии предложил партиям поддержать нейтральное правительство

РИМ, 7 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла в отсутствие договоренностей о парламентском большинстве предложил ведущим политическим партиям поддержать нейтральное правительство с полномочиями до декабря, альтернативным вариантом чему могли бы быть новые всеобщие выборы, которые могут пройти в июле или осенью.

"Правительство Паоло Джентилони выполнило свои функции, его работа не может быть продлена в связи с отсутствием парламентского большинства", — заявил он по итогам третьего раунда консультаций о формировании правительства, завершившемся в понедельник вечером.

По его словам, участвовавшие в переговорах политические партии запросили больше времени для нахождения каких-либо компромиссов, но зафиксированное в ходе нынешнего раунда отсутствие возможностей для формирования политического большинства оставило два варианта: "нейтральное правительство-гарант со сроком полномочий до декабря", после которого должны пройти новые выборы, или возвращение к избирательным урнам в июле или осенью.

"Таким образом, впервые в истории республики легислатура может завершиться, не начавшись", — сказал президент Италии, предложив политическим силам определиться с решением — поддержать правительство, которое будет исполнять обязанности, пока те не придут к соглашению, или решиться на новые выборы со всеми их возможными рисками. В качестве их примера Маттарелла привел необходимость избежать повышения НДС и принять поправки в бюджет для сокращения его дефицита, дав таким образом понять, что сам в досрочных выборах не заинтересован.

"Очевидно, что переговоры не дали возможности сформировать большинство, рожденное из политического соглашения", — сказал Маттарелла. Вместе с тем, он исключил возможность образования правительства, которые бы не поддерживалось большинством парламентариев, на чем в понедельник настаивала правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Лига" Маттео Сальвини.

"С самого начала консультаций я исключил того, чтобы было образовано правительство меньшинства, сегодня утром я получил подобную просьбу. Это закончилось бы выборами, а я считаю, что для логики демократии необходимо, чтобы к выборам привело правительство не со стороны", — подчеркнул итальянский президент.

Вскоре после его вступления Сальвини и лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо высказались против предложенного президентом "нейтрального" правительства, поддержав перспективу досрочных выборов в июле. Инициативу Маттареллы пока одобрила Демократическая партия, признанная главной проигравшей по итогам мартовских выборов.