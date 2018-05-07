СМИ: США поставят в Европу вооружения для подготовки к "столкновению"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. США отправят в Европу новый бронетранспортер "Страйкер" для обеспечения мобильности бригад американской армии в Европе. Об этом сообщает Warrior Maven.

Издание отмечает, что машина может оснащаться системами обнаружения и ведения огня. Так, на "Страйкер" могут быть установлены противовоздушные ракеты, позволяющие уничтожать вертолеты и беспилотники.

"Мы ищем срочное решение для столкновения в ближайшее время", — заявил изданию директор Программы по анализу и оцениванию в армии США генерал-майор Джон Феррари.

Как отмечается в статье, поставки запланированы на 2020 год. "Страйкеры", по мнению издания, войдут в состав системы противовоздушной обороны средствами ближнего действия (SHORAD — Прим. ред.).

Выпуск первых бронетранспортеров ориентированных под SHORAD запланирован на 2019 год, сообщает издание.