Премьер-министр Финляндии выступил за развитие отношений с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая — РИА Новости. Финляндия хочет поддерживать взаимный диалог с Россией на высоком уровне и развивать хорошие отношения между странами вне зависимости от обстоятельств, рассказал в понедельник в Таллине премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

Правительства Финляндии и Эстонии 7 мая в Таллине провели первое совместное заседание в истории двух стран, на котором обсуждались темы транспорта, связи, культуры и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На итоговой пресс-конференции, трансляция которой велась интернет-ресурсами правительств двух стран, глава финского правительства отметил важность отношений с Россией.

"Сотрудничество между Евросоюзом и Россией после событий на Украине и в связи с Крымом осложнились. Финляндия всегда придерживалась политической линии Евросоюза, но мы также считаем, что отношения двух соседних стран должны быть хорошими, развиваться на высоком уровне при любых обстоятельствах, вне зависимости от происходящего вокруг", — отметил Сипиля.

По итогам заседания правительств Финляндия и Эстония договорились углублять сотрудничество в области транспорта, в цифровых сетях, культурных связях и содействии устойчивому росту ЕС. Обе страны считают, что планируемое строительство тоннеля по дну Балтийского моря между двумя странами имеет значительный потенциал, который, если он будет реализован, покажет положительный эффект в будущем, говорится в итоговом коммюнике правительства Финляндии.