Жители Украины назвали главную проблему страны

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Жители Украины считают войну в Донбассе главной проблемой страны, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Более 60 процентов опрошенных назвали конфликт на юго-востоке Украины самой острой проблемой государства, 33,5 процента посетовали на нехватку рабочих мест, а 31,9 процента остались недовольны уровнем зарплат и пенсий.

В результате исследования также выяснилось, что три четверти жителей Украины не поддерживают политику властей, 75,3 процента украинцев считают, что руководство ведет страну в неправильном направлении. Солидарными с политикой действующего правительства оказались лишь 10,4 процента респондентов.

В опросе приняли участие более двух тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3 процента.

Президент Украины Петр Порошенко на прошлой неделе подписал указ о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Сменой формата Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время.