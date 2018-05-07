Президент Армении надеется, что партии проявят мудрость на выборах премьера

ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян выступил с обращением к соотечественникам, в котором выразил надежду, что во время выборов премьера во вторник политические силы проявят мудрость.
"Момент переломный и ответственный для будущего Армении… Надеюсь, что политсилы в Национальном собрании (парламенте — ред.) при принятии решения проявят максимальную мудрость и дальновидность, будут руководствоваться соображениями общественного благополучия и общенациональными интересами. Уверен, что все вопросы можно решить в духе национального согласия", — говорится в обращении, размещенном на сайте президента.
По его словам, чтобы выйти из сложившейся ситуации победившими, нужно бережно направить в нужное русло ту энергию, которую накопило общество в эти дни, и сохранить репутацию Армения в мире.
Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.