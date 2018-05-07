Командующий миссией НАТО не увидел угрозы Косово со стороны России

БЕЛГРАД, 7 мая — РИА Новости. Россия в настоящее время не угрожает самопровозглашенной республике Косово, однако силы Североатлантического альянса готовы реагировать, если ситуация изменится, заявил командующий контингентом под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) генерал-майор Сальваторе Куочи.

Итальянский генерал возглавил миротворческую миссию НАТО на территории Косово в ноябре 2017 года. В интервью приштинскому изданию Zeri, опубликованному в понедельник, он ответил на вопрос журналистов о вероятности "российской угрозы" для самопровозглашенной республики косовских албанцев.

"Не думаю, что возможна прямая угроза Косово. Мы, конечно, можем иметь российское влияние, но это часть международной политики, которую проводит каждое государство, поэтому не вижу реальной угрозы со стороны России в Косово. Если это произойдет, конечно, KFOR здесь, и мы позаботимся об этом, как и НАТО", — цитирует издание генерала Куочи.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Натовские авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после вывода сербских войск и полиции из Косова и Метохии. Согласно информации на ее сайте, в международной миссии KFOR сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.