Генсек движения "Хезболлах" доволен результатами выборов в Ливане

БЕЙРУТ, 7 мая — РИА Новости. Сторонники ливанского движения "Хезболлах" добились нужных для себя результатов на парламентских выборах в Ливане, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

Жители Ливана впервые с 2009 года смогли проголосовать на парламентских выборах 6 мая. По предварительным неофициальным данным, победу одержали кандидаты от шиитских партий "Хезболлах" и "Амаль", а также их союзники.

"Мы изначально добивались большого присутствия в парламенте, в первую очередь для политической защиты сопротивления. В целом по результатам выборов мы можем сказать: то, на что мы рассчитывали, по средствам предвыборной компании и выборе правильных союзов, мы добились", — сказал Насрулла.

По его словам, новый состав парламента будет гарантом и политической силой для защиты стратегического выбора и послужит средством единения сопротивления, армии и ливанского народа. Он подчеркнул, что реалии в Ливане подтверждают тот факт, что никто никого не может исключить в этой стране.

"Я призываю всех успокоится. Мы должны урегулировать наши разногласия, даже стратегические. Я призываю лидеров политических сил успокоится и прекратить провокационные заявления, так как они могут привести страну к проблеме", — добавил Насрулла.

Лидер шиитов рассказал о попытках дискредитации его партии в районах Бекаа и Хермель, которые традиционно считаются лояльной средой для "Хезболлах". "Если бы мы проиграли хотя бы одно место в Баалбеке и Хермеле или на юге, то мы бы сейчас наблюдали большую информационную кампанию, кричащую, что лояльная сопротивлению среда пошатнулась. Но мы выиграли", — сказал он.

Генсек "Хезболлах" также призвал, не теряя времени, начать обсуждение по формированию нового правительства и сосредоточится на интересах страны вопреки внутренним разногласиям.

Шиитские партии "Хезболлах" и "Амаль" совместно со своими политическими союзниками лидируют по предварительным результатам парламентских выборов в Ливане. Списки кандидатов от "Хезболлах" и "Амаль", по неофициальным данным, одержали победу во всех трех округах южного Ливана, где их позиции традиционно сильны. Они также лидируют во втором округе Бейрута, в третьем горного Ливана, и в трех округах в Бекаа.