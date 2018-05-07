Полиция оцепила центр Оксфорда из-за звуков выстрелов

ЛОНДОН, 7 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские стражи порядка выставили оцепление в центре Оксфорда из-за звуков выстрелов, сообщает местная полиция.

Во второй половине дня в центре города прозвучали громкие хлопки, после чего правоохранители оцепили несколько улиц, а водителям порекомендовали объезжать место предполагаемого инцидента.

В службе скорой помощи сообщили, что на Парадайс Сквер, где были слышны выстрелы, работают бригады медиков. Один человек получил неопасные для жизни ранения, ему оказана помощь.

По информации Daily Express, полиция ведет переговоры с открывшим стрельбу мужчиной. Жителей окрестных районов просят не покидать свои дома.

Злоумышленник, предположительно, забаррикадировался у себя в квартире.

UPDATE: Armed police return fire after shots fired in Oxford. Armed police seal off streets as residents warned STAY INSIDE https://t.co/aAoesMtzJU #Oxford pic.twitter.com/2tZfi4weEc — Daily Express (@Daily_Express) 7 мая 2018 г.

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