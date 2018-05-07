В Минске намерены провести акцию "Бессмертный полк" несмотря на запрет

МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в столице Белоруссии 9 мая, несмотря на отсутствие разрешения на ее проведение со стороны городского исполнительного комитета, сообщил организатор акции в Минске Валерий Драко.

"Мы обратились с заявлением в Мингорисполком. К величайшему сожалению, в шествии колонны "Бессмертного полка" было отказано", — цитирует агентство Sputnik Беларусь слова Драко.

Тем не менее, организаторы намерены провести акцию "Бессмертный полк". "В интернете есть мое официальное сообщение о том, что акция состоится. Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы", — заявил Драко.

По его словам, в прошлом году участники акции шли из трех точек, в сумме число участников в Минске превысило 2 тысячи человек.

На площади Победы в Минске 9 мая запланирована республиканская акция "Беларусь помнит". Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович заявляла, что традиционно 9 мая во время возложения цветов и венков на площади Победы "ребята-школьники, активисты Белорусского республиканского союза молодежи" выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. По ее словам, таким образом элемент акции "Бессмертный полк" присутствует во время мероприятий в Минске.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в День Победы во многих странах. Люди выйдут на улицы городов с портретами своих родных, которые принимали участие в боевых действиях на фронтах или работали в тылу во время Великой Отечественной войны.