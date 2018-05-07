В "Русском союзе Латвии" назвали политическим заказом дело против ее лидера

РИГА, 7 мая — РИА Новости. Решение возбудить уголовное дело в отношении лидера партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), экс-депутата Европарламента Татьяны Жданок является политическим заказом, заявили РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее портал mixnews.lv сообщил, что Полиция безопасности завела уголовное из-за с прошедшего в конце марта вселатвийского родительского собрания, участники которого выступали против перевода школьного образования на латышский язык. Теперь их подозревают в "преступлении против государства". Акция была организована партией РСЛ.

"Безумный шаг — натравливание Полиции безопасности на лидера "Русского союза Латвии", на Татьяну Жданок… Сегодня ее вызвали на разговор в Полицию в рамках уголовного дела, возбужденного по факту проведения нами вселатвийского родительского собрания 31 марта 2018 года. Чтобы мы не сомневались в том, что это политический заказ наших противников, ей было предложено прийти в полицию именно 8 мая, в день памяти жертв нацизма и в день рождения Татьяны Аркадьевны", — заявили в партии.

В РСЛ рассказали, что в понедельник сообщили Жданок о возбуждении против нее уголовного дела. В Полиции безопасности отказались предоставить дополнительные комментарии о ходе расследования.

Ранее Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.