Жара в Британии побила сорокалетний рекорд

Люди загорают в Риджентс-парке в Лондоне, Великобритания. 7 мая 2018

Люди загорают в Риджентс-парке в Лондоне, Великобритания. 7 мая 2018

ЛОНДОН, 7 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Погода в Великобритании в понедельник побила 40-летний рекорд температуры для начала мая, столбик термометра в Лондоне поднялся до 28 градусов Цельсия, свидетельствуют данные британского метеобюро.

По данным метеобюро, температура в 28 градусов была зафиксирована в центре британской столицы в парке Сент-Джеймс. В различных районах Лондона температура также приближается указанной отметке. В аэропорту Хитроу, который в эти выходные дни загружен больше обычного, столбик термометра поднялся до 27,6 градуса.

В некоторых частях Соединенного Королевства жара достигает 29 градусов, при этом среднее значение для начала мая составляет 15 градусов.

Лондонцы и гости британской столицы, которые на длинных выходных остались в городе, устремились в парки и скверы: люди загорают, наслаждаются солнечными лучами, некоторые купаются в водоемах.

Впрочем, жаркие дни продлятся недолго, и уже во вторник температура пойдет на спад, обещают синоптики.

Ранее температурный всплеск был зафиксирован в мае 1995 года, когда столбик термометра поднялся до отметки 28,6 градуса. При этом максимальный рекорд был достигнут в 1944 году, когда в Британии установилась 33-градусная жара.