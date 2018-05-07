Трамп заподозрил экс-госсекретаря Керри в "незаконной дипломатии"

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-госсекретаря Джона Керри и заподозрил его в "нелегальной дипломатии" из-за контактов с иранскими чиновниками.Twitter.
Ранее издание Boston Globe со ссылкой на источник сообщило, что Керри, глава госдепа США при Бараке Обаме и участник переговоров по иранской ядерной сделке, несколько раз за текущий год встречался с Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил факт встречи с Керри и сообщил, что обсуждал с ним ядерную сделку.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".