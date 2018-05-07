Актера из "Игры престолов" признали самым сильным человеком в мире

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Исландец Хафтор Юлиус Бьернссон, сыгравший Григора Клигана по прозвищу Скачущая Гора в сериале "Игра престолов", завоевал титул самого сильного мужчины в мире. Об этом сообщает официальная страница турнира World's Strongest Man 2018 в Facebook.

Публикация от Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson) 6 Май 2018 в 4:11 PDT

Соревнования проходили в столице Филиппин Маниле. Всего участники состязались в 16 видах упражнений, традиционных для силового экстрима. По итогам программы Бьернссон впервые в карьере одержал победу на этом турнире. Два года подряд ему покорялась лишь вторая ступень пьедестала.

Ранее Бьернссон также одержал победу на турнире Arnold Strongman Classic. За год до этого ему удалось завоевать серебро на этом турнире.