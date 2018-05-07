Правящая партия Армении пообещала избрать премьером Пашиняна

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) обеспечит избрание лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны, заявил в понедельник журналистам вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

"Мы поможем необходимыми голосами избранию кандидата, выдвинутого третью состава парламента, в данном случае Пашиняна. Решением партии и фракции наши депутаты проголосуют за него", — сказал Шармазанов.

Он не уточнил, сколько республиканцев отдадут свои голоса оппозиционеру.