В Германии ищут "бабушку-нацистку", уклоняющуюся от тюрьмы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти в Германии разыскивают 89-летнюю Урсулу Хавербек, которая была осуждена к тюремному заключению за отрицание Холокоста, но продолжает скрываться от правосудия, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Хавербек обвинялась сразу в нескольких случаях отрицания Холокоста. В частности, она заявляла, что в информации о газовых камерах на территории концентрационного лагеря Аушвиц "нет ни слова правды". По итогам нескольких судебных процессов женщина, которую местные СМИ называют "бабушкой-нацисткой", была приговорена к двум годам тюремного заключения.

Осужденная не явилась отбывать наказание, срок которого начинался 23 апреля, после чего прокуратура земли Нижняя Саксония была вынуждена выдать ордер на арест женщины.

Сообщается, что дом Хавербек в городе Флото пустует уже длительное время, а местонахождение разыскиваемой пока неизвестно.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в Польше возле города Освенцим, в 60 км к западу от Кракова. В 1941-1945 годах в Аушвице были умерщвлены около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Этот день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.