Главы Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина со вступлением в должность

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главы Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов поздравили Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента России.

Переизбранный на новый срок Путин в понедельник вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.

"Уважаемый Владимир Владимирович. Примите мои искренние поздравления со вступлением в должность президента Российской Федерации. Мудрый выбор российского народа еще раз подтверждает их доверие выбранному Вами курсу, направленному на дальнейшее развитие обороноспособного, экономически сильного и стабильного государства", — приводит слова Хаджимбы пресс-служба главы Абхазии.

Хаджимба также выразил уверенность, что деятельность Путина на посту президента России будет и в будущем способствовать укреплению абхазско-российских отношений.

"От имени руководства, народа республики Южная Осетия и себя лично имею честь направить Вам самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего официального вступления в должность президента Российской Федерации", — говорится в послании Бибилова, опубликованного на сайте президента Южной Осетии.

Как подчеркнул Бибилов, в Южной Осетии высоко ценят внимание российского лидера к вопросам отношений между Москвой и Цхинвалом.

Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку по Конституции один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет. Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.