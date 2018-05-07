Главы Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина со вступлением в должность

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главы Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов поздравили Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента России.
Переизбранный на новый срок Путин в понедельник вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.
"Уважаемый Владимир Владимирович. Примите мои искренние поздравления со вступлением в должность президента Российской Федерации. Мудрый выбор российского народа еще раз подтверждает их доверие выбранному Вами курсу, направленному на дальнейшее развитие обороноспособного, экономически сильного и стабильного государства", — приводит слова Хаджимбы пресс-служба главы Абхазии.
Хаджимба также выразил уверенность, что деятельность Путина на посту президента России будет и в будущем способствовать укреплению абхазско-российских отношений.
"От имени руководства, народа республики Южная Осетия и себя лично имею честь направить Вам самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего официального вступления в должность президента Российской Федерации", — говорится в послании Бибилова, опубликованного на сайте президента Южной Осетии.
Как подчеркнул Бибилов, в Южной Осетии высоко ценят внимание российского лидера к вопросам отношений между Москвой и Цхинвалом.