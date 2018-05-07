"Заврались": Захарова отреагировала на заявление премьера Чехии о "Новичке"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в котором он опровергает слова президента страны Милоша Земана о производстве химвещества "Новичок" на территории страны.

"Президент Чехии публично уговаривает своих подчиненных перестать скрывать правду о разработке "Новичка". Силовики Чехии вынуждены признать, что тестирования и разработки "Новичка" велись. Через три дня премьер-министр Чехии называет слова президента Чехии недоразумением. Это просто пять баллов!!!!!! Заврались!", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В понедельник на сайте чешского правительства появилось сообщение, в котором утверждается, что "химвещество типа "Новичок" в Чехии не производилось, не исследовалось и не складировалось". Заявление было опубликовано после встречи премьера Андрея Бабиша с главами Службы информации и безопасности республики.

Ранее чешский президент Милош Земан во время выступления по TV Barrandov заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Он привел мнение военной разведки о том, что синтезированный яд А-230 именуется "Новичок". Вместе с тем чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется "Новичком", это название яда А-234.