ПРАГА, 7 мая — РИА Новости. Минобороны Словакии в рамках абонентского соглашения по эксплуатации стоящих у него на вооружении истребителей МиГ-29 ежегодно выплачивает России 20 миллионов евро плюс еще десять миллионов за другие сервисные работы, заявила в понедельник представитель военного ведомства Данка Цапакова.

Данным заявлением она дополнила высказывание спикера парламента Андрея Данко, сделанное в воскресенье, о том, что Словакия ведет переговоры с Россией о продолжении сотрудничества в эксплуатации истребителей МиГ-29, а также скорректировала сообщения местных СМИ, что регулярное обслуживание МиГ-29 российской стороной обходится Словакии в 50 миллионов евро в год.

"Ныне оплата в рамках абонентского соглашения составляет до 20 миллионов евро в год плюс за другие сервисные работы Минобороны платит, согласно соглашениям вне абонента, до десяти миллионов евро в год", — сказала Цапакова, выступление которой транслировали сетевые телеканалы.

После распада Чехословакии чешским и словацким ВВС достались по десять истребителей МиГ-29. В 1994-1996 годах Словакия в счет уплаты российского долга получила еще 14 самолетов МиГ-29.

По словам спикера парламента, истребители МиГ-29 могут использоваться словацкими ВВС еще несколько лет, до той поры, пока не будут закуплены новые боевые машины. Данко подтвердил, что планы о возможной закупке или, по примеру соседних Чехии и Венгрии, аренде новейших шведских многоцелевых истребителей Saab JAS 39 Gripen ныне расширены за счет предложения американской стороны о закупке истребителей F-16.

Нынешнее абонентское соглашение между Россией и Словакией о сервисном обслуживании истребителей МиГ-29 действует до 2019 года.